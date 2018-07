Gerstestro in brand in Vorden

In een veld met gerst langs de Ruurloseweg en De Leuke in Vorden is vanmiddag rond drie uur brand ontstaan tijdens het binnenhalen van het stro.

De hulpdiensten kregen rond drie uur bericht over de brand. Volgens woordvoerder Bert Huisman van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland waren de hulpdiensten snel ter plaatse en was het vuur al snel onder controle. Het nablussen nam wat meer tijd in beslag omdat smeulende strobalen uit elkaar moesten worden getrokken.

Rookwolken

De brand en het bluswerk leidden tot grote rookwolken. Er was enige zorg dat de rook over de nabijgelegen spoorlijn Zutphen-Winterswijk zou drijven, maar volgens Huisman was al snel duidelijk dat dit niet het geval was.

Rundveehouder Arfman aan De Leuke was met zijn buurman bezig hooi binnen te halen voor zijn vee, op het land van die buurman. Volgens Ans Arfman was er ineens 'vuur achter de trekker' en door de wind ging het snel.

Harde wind

Nu het langere tijd droog is, nemen de risico's toe, zegt ook Huisman. Zeker in combinatie met de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. ,,Daarom is het beleid nu om zo snel mogelijk met zo veel mogelijk slagkracht te reageren'', aldus Huisman. De brandweerwoordvoerder sprak in eerste instantie over een brand in een roggeveld, maar volgens Ans Arfman gaat het om gerst.

Binnenhalen

Terwijl de brandweer bezig was met blussen en nablussen kon haar man met de hulp van buren en vrienden een groot aantal strobalen verplaatsen, zo ver mogelijk van de plek van de brand. Daarna konden de balen alsnog worden binnengehaald.