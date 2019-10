Roken langs het voetbalveld: weg met die peuk!

Asbest gevonden in door brand getroffen pand Blokker in Brummen

18 oktober In het door brand grotendeels verwoeste pand van de Blokker in Brummen is asbest aangetroffen. Bij de brand, die woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag, is geen asbest vrijgekomen, zo laat gemeentewoordvoerder Gert-Jan van Dijk weten.