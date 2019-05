Ronde van Zutphen moet vast wielerfeestje in mei worden

De organisatie zag zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een ander moment voor haar jaarlijkse wielerfeestje. ,,In augustus zijn veel mensen op vakantie en daardoor hadden we steeds moeite om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen’’, zegt Stan Hompe namens de organisatie. ,,Ook zegden vaak wielrenners op de valreep af. De wedstrijd was in augustus altijd op woensdagavond. Veel renners moesten op die dag gewoon werken en konden dan niet op tijd in Zutphen zijn. Nu is onze wielerronde op zondag, waardoor we hopelijk meer deelnemers krijgen.’’