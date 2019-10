Roparun levert Zutphen weer geldprijs op, ditmaal 12.500 euro

Video Chef-koks en de druk van Michelin­ster­ren: ‘Daar moet je mee leren dealen’

13:00 Ineens trokken ze de stekker uit hun driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen. Jacob Jan Boerma en zijn vrouw Kim Veldman kiezen voor hun gezin en andere, nieuwe culinaire uitdagingen. Is het koken op dit niveau inderdaad zo’n dief van een privéleven en de druk van de Michelinster te groot? Chef-koks Peter Gast (voorheen ’t Schultenhues in Zutphen) en Michel van der Kroft (’t Nonnetje in Harderwijk) vertellen over hoe zij werk en privé in balans houden. Of niet konden.