Rotonde op berucht kruispunt tussen Zutphen en Lochem stapje dichterbij: ‘Wel haast bij geboden’

Hoe een wijnmaker vanuit Zutphen de wereld verovert: ‘Al drinkend de wereld mooier maken’

12 december Goede wijn behoeft geen krans. Het is letterlijk en figuurlijk van toepassing op Derrick Neleman. De Zutphense wijnmaker rijgt de hoogtepunten aaneen. De honger - of beter gezegd dorst - van de Zutphenaar is nog niet gestild. ,,De grootste of de beste worden is geen doel op zich, maar het gevolg van wat we doen.’’