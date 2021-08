Rubberverwerker Doornberg vraagt hulp aan rechter: ‘Je ziet dat een bedrijf puur om juridische procedurele regels de nek om wordt gedraaid’

Doornberg had al op 1 augustus 2020 vertrokken moeten zijn uit Almen, zoals afgesproken met de gemeenten. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State kon hij met zijn industriële bedrijf opeens niet meer op een nieuwe locatie in Zutphen terecht. Hij kreeg daarom uitstel tot 1 augustus 2021. Na een lange zoektocht bleek dat hij waarschijnlijk in Enschede terecht kan. De procedure voor een omgevingsvergunning die daarvoor nodig is, is al vergevorderd. De verwachting is dat eind september de vergunning wordt verleend.