Zutphenaar plakt poster in zoektocht naar droomvrouw

20 april In de tijd van Facebook, Tinder en andere digitale lokroepen, kan het natuurlijk ook nog op de oude wijze. Gewoon briefjes ophangen in de stad, als je hoteldebotel verliefd bent en zoekt naar die ene man of vrouw. Precies dat deed een man in Zutphen. Hij hing posters op met zijn noodkreet en zo kan de stad meegenieten van zijn zoektocht op amoureus gebied.