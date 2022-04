Ruim 20.000 euro binnen voor Zutphenaren in energienood: ‘Het loopt echt heel behoorlijk’

Warnsvel­der klaar met tweede grote oorlogspro­ject: ‘Die Canadese jongens hebben een gezicht en daar ben ik trots op’

Toen straten in Zutphen in 2005 werden vernoemd naar Canadese geallieerden, triggerde dat Harm Kuijper. De Warnsvelder ging zich verdiepen in de verhalen achter de militairen die omkwamen bij de bevrijding van Zutphen. Dat resulteerde in een website met 89 biografieën, plus talloze foto’s, die vandaag online is gegaan.

