Ruim baan voor artistiek Zutphen: Hanzehal in herfst decor voor kunstbeurs

Lokale partij roept Voorst op Oekraïense vluchtelin­gen op te nemen: ‘We moeten voor ze klaarstaan’

Hij kan er niet van slapen en vindt dat zijn gemeente nu in actie moet komen. De beelden van de oorlog in het Oost-Europese land laten raadslid Arend Jansen (75) niet onberoerd. Met een motie roept hij het gemeentebestuur van Voorst daarom op zo snel mogelijk naar opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen te zoeken. De gemeente is ondertussen achter de schermen al druk bezig.

2 maart