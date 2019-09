Ruit vernield in Zutphen, verdachten al op de korrel

Huizenbe­zit­ters in Zutphen de klos, ozb gaat flink omhoog

13 september Een gemiddeld huishouden in Zutphen gaat komend jaar meer dan veertig euro meer betalen voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Zutphen hoort daardoor bij de duurdere gemeenten in de regio. Nu de mogelijkheden om te bezuinigen zo goed als op zijn is het één van de oplossingen van Zutphen om het gat in de begroting voor komend jaar te dichten.