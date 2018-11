Ruziesfeer op adellijke grond in Vorden

update Stroom afvalwater in Berkel nog niet gestopt: reddingsac­tie voor vissen

8:43 Het waterschap Rijn en IJssel heeft de grootste moeite om een afvalwaterstroom uit twee zuivelfabrieken in Lochem en Borculo in te dammen. Na een breuk in een persleiding stroomt het met melk en schoonmaakmiddelen vervuilde spoelwater sinds maandag de rivier de Berkel in. Duizenden vissen hebben het loodje gelegd; met man en macht wordt geprobeerd nog levende vissen over te zetten.