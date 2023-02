Sal uit Zutphen al zes dagen onder ingestort gebouw in Turkije, maar familie houdt hoop: ‘Er is warmte gemeten’

Turkse radiozen­der tijdelijk in Stedendrie­hoek te ontvangen: ‘Hoef je niet lang over na te denken’

Kral FM is de komende weken via DAB+ te beluisteren in de Stedendriehoek. Het gaat om een Turkse radiozender die veel updates over de rampzalige gevolgen van de aardbeving uitzendt. ,,We hebben nog ruimte op onze zender’’, legt Christiaan Gijtenbeek uit. ,,En die stellen we graag ter beschikking.’’

9 februari