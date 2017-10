Sanne (17) scherpt voor tweede keer haar pen tegen onrecht

Toen Sanne 14 jaar was, verscheen haar eerste boek: Nieuw Leven. Ze werd op haar vorige school jarenlang stelselmatig gepest en verwerkte haar ervaringen daarmee in haar debuut als schrijfster. Ze wil nu niet meer praten over die tijd. Over die periode heeft ze in Nieuw Leven gezegd wat ze wilde zeggen. Een gesloten boek. Letterlijk.

Gemene reacties

Over autisme en het onbegrip voor die stoornis wil ze maar wat graag kletsen. Want ze ervaart dagelijks wat dat inhoudt. Sanne's 14-jarige broertje Jari heeft een autistische stoornis: een lichte vorm van pdd-nos. Hij volgt speciaal onderwijs en heeft sturing en structuur nodig. ,,Binnen onze familie komt autisme veel voor'', zegt Sanne. ,,Ik word vaak geconfronteerd met de vaak gemene reacties van anderen als ze met een autist te maken krijgen. Ík ben opgegroeid met autisme. Vind het niet raar of zo. Jari is Jari. Ik ken 'm niet anders.''

Laatst begon een al wat oudere man Jari ineens uit te schelden. Want ja, Jari praat vaak érg hard. Een gevolg van zijn stoornis. ,,Die man gíng me tekeer tegen Jari... Niet normaal gewoon. Dat doet mij pijn en dan kom ik in opstand. Waarom vraag je niet gewoon waaróm Jari zo hard praat? Ik begrijp best dat mensen verbaasd kunnen zijn over zijn gedrag en harde stem. Maar vraag dan op z'n minst op een normale manier of hij wat stiller kan zijn. Wat mijn reactie is op die gemene reacties van anderen? Meestal denk ik: niet op reageren, net als Jari. Jari blijft stoïcijns als hij zo wordt uitgescholden. Hij heeft het niet door, het glijdt langs 'm af. Maar soms gaan anderen zó over de schreef, dat ik er iets van zeg. Dan vraag ik - op een rustige manier - of ze even normaal kunnen doen.''

In de huid van de moeder

In haar tweede boek kruipt Sanne in de huid van Sabine, de 34-jarige moeder van de 5-jarige autist Sebastiaan. Er ontstaan spanningen in het gezin door de stoornis bij de kleuter. Sanne koos bewust voor het 'moeder-perspectief'. ,,Ik wil mezelf ontwikkelen als schrijfster en daagde mezelf uit door de rol van volwassene te spelen. Was geen makkelijk klusje.''