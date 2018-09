Sanquin maakt van bloed geven een spelletje

Tijd van acties aangebro­ken in project 'Voorst onder de Loep'

25 september 'Er zullen in de gemeente Voorst altijd mensen zijn die depressief raken, hun baan verliezen of anderszins in de problemen komen. We kunnen alleen proberen met z'n allen de voorwaarden te scheppen waardoor de kans dat mensen buiten spel komen te staan zo klein mogelijk wordt'.