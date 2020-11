Sarah (18) heeft net haar havodiploma en staat nu al noodgedwongen voor de klas op middelbare school in Warnsveld

Pleegvader van doodgesla­gen Andres (26) uit Warnsveld opgelucht na hoger beroep: ‘Dit is gerechtig­heid’

25 november Leon K. uit Zutphen, de man die in 2017 betrokken was bij de fatale mishandeling Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld, is ook in hoger beroep veroordeeld tot celstraf en tbs met voorwaarden. Nabestaanden reageren opgelucht: ,,We kunnen de draad van het leven weer oppakken.”