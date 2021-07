Scan je bierviltje en de poort naar Zutphen opent zich, maar bijna niemand snapt het: ‘Ik dacht dat je met die code moest bestellen!’

Huizen ‘half af’, bouwprij­zen schieten omhoog: ‘We komen alles tekort’

8:00 Er is een schreeuwend tekort aan bouwmaterialen en het einde daarvan lijkt nog niet in zicht. Bouwprojecten lopen uit, prijzen schieten omhoog. Op zoek naar de oorzaak volgt de Stentor het spoor van een partijtje Siberisch lariks voor een woning in Gorssel.