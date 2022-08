Schaamte, spijt en tranen bij stel uit Warnsveld dat verdacht wordt van oplichten Defensie: ‘Durven nergens meer te komen’

,,We zijn zo stom geweest. Ik zou er alles voor over hebben om dit terug te draaien. Het gevoel van schuld en de schaamte zijn ontzettend groot’’, bekent de 34-jarige vrouw uit Warnsveld deze maandagochtend aan de rechters in Arnhem. Ze loopt rood aan en begint te snotteren. ,,We zijn er niet mee gestopt. De financiële shit was zo groot. Je weet dat het geld niet van jou is, maar we waren zo blij dat we de kinderen een cadeautje van twintig euro konden geven.’’ Haar bijna twintig jaar oudere echtgenoot draait er even later niet omheen: ,,Ik kan niet met geld omgaan. Dat is het hele eiereneten.’’