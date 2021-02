Schapen vervangen ook dit jaar de grasmaaier in Zutphense woonwijken: ‘Mensen zijn zo positief’

IJzel leidt tot bezorgpro­ble­men: nog geen krant in de bus? Zo lees je alvast digitaal!

15 februari Op veel plaatsen in Nederland is de bezorging van de ochtendkranten ernstig vertraagd of niet mogelijk. In heel Nederland geldt code rood in verband met ijzel. Het leidt tot spekgladde wegen en stoepen, wat het onmogelijk maakt de krant bij alle abonnees voor 7.00 uur in de bus te krijgen.