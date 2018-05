Scheidsrechter Kiliccan herstelt van hersenbloeding

,,Mijn vader is nooit ziek. Als hij iets heeft, rust hij even uit en dan is het weer goed”, zegt Fatma, de dochter van Hidayek Kiliccan. De Zutphense scheidsrechter zakte op zondag 22 april in elkaar tijdens de voetbalderby GVA-OSC in de vierde klasse F met wat later een hersenbloeding bleek.

Ernstigs

Omdat Kiliccan (57) ook na zijn beroerte wilde doorzetten en zelfs de wedstrijd in Doornenburg nog wilde afmaken, leek er geen sprake van zoiets ernstigs. ,,Hij stond op en kon gewoon lopen, praten en bewegen”, vertelt Fatma.

Vervanger

Zijn familie bracht Kiliccan, voor wie een vervanger gevonden werd, die middag voor de zekerheid naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Bij hartslag- en bloedonderzoek werd niets gevonden. ,,Maar hersenbloedingen zitten in de familie: zijn moeder en een zus zijn eraan overleden. Dus mijn moeder vroeg om een hersenonderzoek en toen uit de CT-scan bleek dat hij getroffen was door een hersenbloeding, schrokken we enorm.”

Bloeding

Kiliccan kon in Rijnstate niet worden behandeld en werd dezelfde avond overgebracht naar het Radboud UMC. De bloeding was al gestopt, hij werd de volgende ochtend geopereerd. Dinsdag was hij zo ver hersteld, dat hij van de intensive care naar de verpleegafdeling mocht. Hij kijkt nog wat wazig met zijn rechteroog, waarvan de pupil wat kleiner is, en is snel vermoeid. Verder lijkt het goed te gaan, al heeft de Zutphenaar nog wel pijnstillers nodig.

Fanatiek

,,Voetbalwedstrijden fluiten is zijn lust en zijn leven”, meldt Fatma. ,,Hij ging altijd naar trainingen en vergaderingen voor scheidsrechters, tijdens vakanties viel hij vaak in. Hij was altijd heel fanatiek. Maar hij heeft nog niet gezegd of hij weer wil fluiten.”

Tumultueus

De Zutphense leidsman, in het dagelijks leven taxichauffeur voor leerlingen in het speciaal onderwijs, kon de bewuste wedstrijd, die nogal tumultueus verliep, navertellen tót het moment dat hij viel. Maar van wat er daarna gebeurde, herinnert hij zich niets. ‘Ik werd wakker op de grond, met een natte spons in mijn gezicht. En er waren allemaal spelers om me heen’, vertelde hij de familie.

Doorzetter

Dat hij weer opstond en, onder luid applaus van het publiek van beide clubs, verder wilde gaan, tekent Kiliccans instelling. ,,Hij is een echte doorzetter, hij wil altijd heel graag,” weet zijn dochter. ,,Soms doet hij iets te veel.”

Fluisteren