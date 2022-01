Schennispleger aangehouden nadat hij met zijn ‘eigen frikandel’ in Zutphense snackbar speelt

Een bijzondere melding maandagmiddag voor de politie in Zutphen. Een cafetaria-medewerker in de wijk Waterkwartier belt 112 met het verhaal dat een man zijn geslachtsdeel uit de broek heeft gehaald in de zaak. En alle gasten dat kunnen zien. Even later houden de agenten de verdachte aan.

,,Schennis plegen gebeurt wel vaker, maar dan eerder openbaar. Nu was het in het midden van een snackbar. Dat is wel bijzonder, ja’’, geeft ook wijkagent Marien ten Brinke toe. Hij wil verder niet te veel reageren en al te veel interne informatie delen over deze zaak.

Verbouwereerd

Nadat de man klaar was met ‘spelen’ in de snackbar, onbekend is of hij bijvoorbeeld eerst ook een frikandel heeft verorberd, vertrok hij. Hij reed met zijn auto weg. Andere agenten wisten hem op te sporen en hielden hem aan. Het gaat om een 67-jarige man uit Wichmond.

De man zit nu op het bureau en zal worden verhoord door een zedenrechercheur. ,,De kans lijkt me groot dat hij wel een straf krijgt, na het verhoor weten we ook meer over waarom hij dit heeft gedaan’’, aldus Ten Brinke.

Viespeuk

Op Instagram zijn de wijkagenten uitgesproken over de actie: ‘Geen schennis plegen, zeker niet in Zutphen en zéker niet in het Waterkwartier!’, melden ze bijvoorbeeld. Ook de kwalificatie ‘viespeuk’ komt voorbij.

De agenten zijn blij met het goede handelen van het snackbarpersoneel en kunnen er daarom ook wel wat om lachen. ‘Hopelijk is er nog een collega van team tco (team collegiale opvang). Na het zien van de beelden schennis wel nodig namelijk’, schrijven ze op Instagram als ze weer richting het politiebureau rijden. ,,Ik heb nog wel één van die collega’s zien lopen, ja’’, meldt Ten Brinke even later gevat. Er is aangifte gedaan.