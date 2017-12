Schip ramt Oude IJsselbrug in Zutphen; treinverkeer stilgelegd

Flinke weerstand tegen stichting thuiszorg in Zutphen

9:56 Hoewel zich een meerderheid lijkt af te tekenen voor een stichting waarin de huishoudelijke hulp in Zutphen wordt ondergebracht is in de gemeenteraad nog lang niet iedereen overtuigd. D66 werkte de afgelopen tijd zelfs aan een manifest over de toekomst van de huishoudelijke hulp. Ook coalitiepartijen VVD en Burgerbelang blijven kritisch.