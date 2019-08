Schip vaart tegen spoorbrug in Zutphen, treinverkeer plat

Zeewolde verbruikt meer gas, Nunspeet stookt juist minder

12:02 In Zeewolde is vorig jaar meer gas verstookt dan in 2017. Het gemiddelde gasverbruik steeg met 6,1 procent. In Nunspeet werd juist minder gas verbruikt, in de Veluwse gemeente daalde het gasverbruik met 4,2 procent.