Schipper vaart in Eefde straks over de sluisdeur heen

De nieuwe sluis bij Eefde krijgt straks een primeur: geen traditionele hef- of draaideur maar een sluisdeur die bij opening van de sluis in de bodem verdwijnt. In de zomer zal deze constructie in Eefde het Twentekanaal in gaan.

Volledig scherm De innovatieve deur draait niet maar verdwijnt in de bodem. © Foto Hollandia Infra BV

Voor het eerst in Nederland wordt er bij een schutsluis deze zogenaamde segmentdeur geplaatst. In tegenstelling tot de conventionele sluisdeuren bestaat deze deur uit één deel. De kering bestaat uit een halfronde deurconstructie die bij opening van de sluis verdwijnt om de schepen doorgang te verlenen. ,,Je vaart dus straks over de deur heen als je de sluis doorgaat’’, zegt Ernst Rijsdijk, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

Geen wereldprimeur

Bij staalbedrijf Hollandia Infra BV in Krimpen aan den IJssel is deze bijzondere sluisdeur ontworpen en gebouwd. In Duitsland en Engeland is dit type deur al vaker toegepast in sluizen, zegt Rijsdijk, dus van een wereldprimeur is geen sprake. Wat zoal de voordelen zijn? Rijsdijk zegt dat de deur minder makkelijk geramd kan worden door schippers omdat de sluisdeur helemaal wegzakt in de bodem. Hij wordt als het ware door het water dichtgeduwd en dat levert een energiebesparing op, stelt Rijsdijk. Ook is de nieuwe sluisdeur makkelijker te bedienen en is het onderhoud makkelijker uit te voeren, zegt de Rijkswaterstaat-man.

Drukker

De innovatieve deur wordt over een paar maanden per schip vervoerd vanaf Krimpen aan den IJssel naar Eefde. Ergens in juni of juli zal de segmentdeur op zijn plek worden gehangen, legt de omgevingsmanager uit. Vanaf het eind van het jaar zal de nieuwe installatie veelvuldig getest gaan worden. In april 2020 moet de nieuwe sluiskolk in Eefde gereed zijn. Met twee sluiskolken moet het steeds drukker wordende scheepvaartverkeer sneller de sluis bij Eefde kunnen passeren. Nu varen er per jaar 12.000 vrachtschepen door de sluis, naar verwachting worden er dat over een aantal jaren zo'n 20.000 op jaarbasis.

Wat kost het