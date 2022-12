Scholieren uit Warnsveld reizen in tijdmachine naar Tachtigjarige Oorlog: film vandaag in première

Leerlingen van De Fontein zijn op school druk met het thema tijdmachine. Groep 8 koos in dit kader voor de Tachtigjarige Oorlog en het herdenkingsjaar 1572, het vermeende rampjaar voor de stad Zutphen. Ze verdiepten zich in deze belangrijke periode uit de Nederlandse geschiedenis en maakten als eindopdracht een stop-motion film over de oorlog van ongeveer 16 minuten.

Tentoonstelling

De Fontein werkte voor dit project samen met het Stedelijk Museum Zutphen en kreeg ondersteuning van de Muzehof. In het museum is momenteel de tentoonstelling Als stadsmuren konden spreken te zien. Deze gaat onder andere over de Spaanse bezetting. Het museum is dan ook de plek waar vandaag de (besloten) première van de film plaatsvindt. Na de première is de film te zien op museazutphen.nl.