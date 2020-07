Schouwburg Lochem en theater Hanzehof in Zutphen krijgen co-programmering

Ze praten al geruime tijd over samenwerken, maar nu is de kogel door de kerk. Schouwburg Lochem, de Buitensociëteit en Theater Hanzehof gaan samen verder. Directeur en programmeur van Schouwburg Lochem, Mirjam Radstake, gaat ook in Zutphen aan de slag.

Na het vertrek van programmeur Jelle van der Meulen bij Theater Hanzehof in Zutphen, bleek intensieve samenwerking tussen de twee theaters de oplossing. Van der Meulen vertrekt per september naar Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Mirjam Radstake, directeur en programmeur van de schouwburg in Lochem, zal zijn taken overnemen.

Haar focus zal liggen op de theaterzaal in Zutphen. ,,Vooralsnog beginnen we met co-programmering, waarbij we zullen zoeken naar de juiste programmering voor de regio. Voor ons is dit een logische stap. De gesprekken over een samenwerking tussen beide theaters werden al een tijdje gevoerd. Maar ook verdere samenwerking zijn we aan het onderzoeken”, vertelt Radstake.

Eigen signatuur

,,Natuurlijk is het van belang dat ieder theater haar eigen signatuur houdt, maar ik geloof dat er nog veel winst te behalen is. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking”, aldus de toekomstig programmeur van beide theaters.

Directeur van theater Hanzehof, Johan Boonekamp, zegt over de samenwerking: ,,Vorig jaar zijn we al samen opgetrokken en hebben we plannen gemaakt. De samenwerking met Schouwburg Lochem is een mooie kans om de regio en Zutphen sterker te maken en voor te bereiden op een mooie toekomst.”