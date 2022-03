Schrijfster Marente de Moor naar Brummen

In 2007 verscheen haar veelgeprezen romandebuut De overtreder. In 2010 en 2011 werd haar tweede roman, De Nederlandse maagd, zowel in Nederland als Duitsland zeer lovend ontvangen. In 2011 werd het boek onderscheiden met de AKO Literatuurprijs en in 2014 met de European Union Prize for Literature. Het boek is inmiddels in zestien talen vertaald. Het in 2013 verschenen Roundhay, tuinscène bereikte de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. In 2016 won Gezellige verhalen de Biesheuvelprijs voor beste verhalenbundel. Twee jaar later werd haar roman Foon zeer warm onthaald in de Nederlandse pers en onderscheiden met de Jan Wolkers Prijs en de F. Bordewijk-prijs voor het beste Nederlandstalig prozaboek.