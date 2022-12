Schrijnende situaties achter de voordeur in Zutphen: ‘Zo erg, dat ze geen eten had’

Radio Ideaal teleurge­steld over financiële bijdrage gemeente Lochem: ‘Andere gemeenten dragen meer bij aan hun omroep’

Radio Ideaal, de lokale omroep in de gemeenten Lochem en Bronckhorst, krijgt volgend jaar duizenden euro’s meer van de gemeente Lochem dan dit jaar. Maar tevreden over die bijdrage is de omroep allerminst. Lochem is volgens de voorzitter van de omroep het zuinigst van alle gemeenten in de Achterhoek. ,,Hiermee kunnen we níets extra’s bieden, erg jammer.”

16 december