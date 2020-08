Schutting? Deze buurvrouwen in Zutphen delen hun voortuinen juist: ‘Mensen blijven staan om te kijken’

De twee dames zijn al ruim twaalf jaar buurvrouwen. Contact was er wel, maar sinds de gemeenschappelijke voortuin is het een toch een ander verhaal.



Het begon allemaal toen hun sociale huurwoningen in het Zutphense Deventerwegkwartier grondig werden verbouwd. De steigers en schoenen van de werkmannen lieten weinig van de tuinen heel. ,,Toen dat allemaal klaar was, moesten we onze voortuin weer helemaal opnieuw aanleggen”, zegt Joke. ,,Dus besloten dat we daar iets gezamenlijks van wilden maken.”



,,Het moest vooral een vrolijke, kleurrijke tuin worden”, gaat Marianne verder. ,,Een tuin die zo vroeg mogelijk in het seizoen bloeit, en doorgaat zo lang als het maar kan. We hebben niet echt een ontwerp gemaakt. Het ging meer op gevoel. Dan gaan we samen naar het tuincentrum of tuinderij, en zoeken we uit wat we mooi vinden.” Joke: ,,Het lijkt misschien nog het meeste op een Engelse ‘cottagetuin’.”