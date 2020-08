Scooterrijder botst bij Warnsveld op stilstaande scooter: twee gewonden

Celstraf en begelei­ding voor tuinrukker (61) in Eefde en Warnsveld

6 augustus Een 61-jarige man uit Eefde die meermalen bij twee vrouwen in Eefde en Warnsveld in de tuin voor het raam masturbeerde, waarbij hij een lampje richtte op zijn geslachtsdeel, is donderdag veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en begeleiding.