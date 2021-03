Scooterrijder komt om het leven bij ongeval in Brummen

Zutphense Voedsel­bank staat voor een raadsel: waar blijven alle mensen?

18 maart Terwijl andere voedselbanken een enorme stijging laten zien, is het aantal klanten in Zutphen gelijk gebleven. De voedselbank in Zutphen maakt zich zorgen en heeft de toelatingseisen tijdelijk versoepeld. ,,Anders komen we gewoon niet van al het voedsel af.”