Scooterrijder verlaat plek van ongeluk met bebloed gezicht en zónder scooter

Onkruid branden met deze droogte? Gemeenten zijn verdeeld

19:30 Onkruid te lijf met een brander terwijl het snikheet, maar vooral ook kurkdroog is. Klinkt als een onverstandig idee. En toch gebeurt het dezer dagen nog. Zoals in Emmeloord, waar de bibliotheek donderdag vlam vatte bij het wegbranden van onkruid. Hoe gaan gemeenten in de regio om met de droogte en de onkruidbestrijding?