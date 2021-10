Seizoen van overleven moet opmars worden voor lange samenwerking tussen VV Ruurlo en Jan Lorsé

Alwéér drugspand gesloten in Zutphen, wat gebeurt er met de bewoner(s)? ‘We laten niemand aan lot over’

8 oktober Het gebeurde in Zutphen alweer voor de achtste keer dit jaar: sluiting van een drugspand door burgemeester Annemieke Vermeulen, ditmaal aan de Beethovenstraat. Zij gaf onlangs in een interview met de Stentor aan stevig in te zetten op de aanpak van drugsoverlast. Zutphen lijkt harder door te pakken dan veel andere gemeenten. Wat gebeurt er met de bewoner(s) van een gesloten pand?