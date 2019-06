Serieuze plannen voor ‘asowoningen’ in Zutphen

4 vragen aan Seksueel aanraken honden tijdens show illegaal? ‘Het is onethisch maar niet strafbaar’

30 mei Bij een hondenshow in Zutphen zouden dieren seksueel zijn betast, iets wat de organisatie van het evenement in alle toonaarden ontkent. Heimelijk gemaakte beelden door dierenrechtenorganisatie House of Animals zorgden voor ophef. Maar is het aanraken van de genitaliën strafbaar?