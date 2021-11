Sinterklaas gearriveerd in Zutphen, waar mensen hutjemutje staan voor zakjes pepernoten

Brummen gaat 80 nieuwe woningen bouwen, maar komen die ook terecht bij Brummena­ren?

Brummen is een stap dichterbij een flinke aanwas van nieuwe, betaalbare woningen. Er zit namelijk vaart in het woningbouwproject op de Elzenbos nu er een overeenkomst is gesloten met projectontwikkelaars. 24 huizen in de vrije sector en 54 woningen in de lagere prijsklasse moeten er komen, speciaal voor starters. Maar hoe zorgt de gemeente ervoor dat deze woningen ook echt naar Brummenaren gaan?

15 november