Skyline van Zutphen verandert met drie woontorens als sluitstuk van nieuwbouwwijk: ‘Paradepaardjes’

VIDEO Ben (75) strijdt al jaren voor toiletten op Brummense begraaf­plaat­sen: ‘Ze laten ouderen verrekken’

Wie een begraafplaats in Brummen bezoekt en plotseling hoge nood heeft, heeft een probleem. Nergens is een openbaar toilet te vinden, tot grote ergernis van Ben Wissink (75). Hij strijdt al tien jaar voor een toilet op begraafplaatsen, telkens zonder succes. ,,De gemeente laat ouderen in de kou staan.”

3 april