Sla je slag, koop dit drijvende botenhuis uit Zutphen van 270m2 voor een prikkie

Een opvallende advertentie van Roeivereniging Isala uit Zutphen. Isala heeft het complete botenhuis dat in de Marshaven drijft te koop gezet. Het botenhuis is voor een prikkie op te halen in Zutphen.

Altijd al een drijvend botenhuis willen hebben? Dankzij roeivereniging Isala is er een mogelijkheid om goedkoop aan een opslagplaats voor meerdere boten te komen. Het drijvende botenhuis bevat bovendien een clubhuis, kleedkamer en toilet. Eén klein probleem. Het gevaarte van 270m2 moet wel over water vervoerd worden.

Nieuw botenhuis

,,We zijn met Roeivereniging Isala bezig om een nieuw botenhuis te bouwen. We zijn aan het kijken wat we met het oude botenhuis moeten doen’’, licht Isala-secretaris Hans Cornelissen de opvallende advertentie op Marktplaats toe. ,,Het huidige houten botenhuis voldoet niet meer aan onze eisen. Hij is meer dan zestig jaar oud. Op dat moment hadden we twintig leden. Nu zijn dat er meer dan tweehonderd. Het is niet meer van onze tijd.’’

Volledig scherm Het houten botenhuis van Roeivereniging Isala. Het drijvende bouwsel drijft in de Marshaven in Zutphen. © Roeivereniging Isala

Het botenhuis van Isala ligt op een fraai plekje in Zutphen. Het houten drijvende vlot is niet te missen in de Marshaven, pal tegen de rivier de IJssel aan. De houten opbouw van het botenhuis is geplaatst in 1971 en is op veel plekken rot, wat Isala veel onderhoud vraagt. Het stalen ponton waar het botenhuis op drijft, is nog tientallen jaren ouder en moet om de zes of zeven jaar naar de werf. Deze onderhoudskosten zijn hoog voor de roeivereniging, wat de roeivereniging ertoe heeft gezet een nieuw botenhuis te bouwen. Bovendien voldoet het bouwsel niet meer aan alle eisen die de vereniging stelt.

Te weinig ruimte

Het oude botenhuis heeft slechts één gecombineerde vrouwen- en mannentoilet en zijn er geen douches in het drijvende bouwsel. Er is voor de roeivereniging te weinig ruimte voor om alle boten te herbergen en er is geen bestuurskamer of trainingsruimte. Wensen die Isala in het nieuwe botenhuis wel wil vervullen.

Quote Twee sleepboten en het botenhuis verplaats je zo over de IJssel. Hans Cornelissen, Secretaris Roeivereniging Isala

Met het oude botenhuis hoopt Isala een kleinere botenvereniging te kunnen helpen. ,,Er hebben al wat verenigingen contact opgenomen. We hoeven niet de hoofdprijs voor het botenhuis te hebben. We moeten ook nog even kijken wat de waarde is. De ijzerprijs is redelijk hoog op dit moment bijvoorbeeld. Maar dat is het wel’’, aldus Cornelissen.