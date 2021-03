Slachtoffer dodelijk scooterongeluk is 51-jarige man uit Brummen, bijrijder (17) gewond

Zutphense verdachte van oproep tot terreuraan­slag blijft tenminste twee weken langer in voorarrest

19 maart De 30-jarige man uit Zutphen die dinsdagavond werd opgepakt voor opruiing en het aanzetten tot een terroristische aanslag, blijft voorlopig in de cel. Zijn voorarrest is vandaag door de rechtbank in Rotterdam met twee weken verlengd.