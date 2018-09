Slachtoffer steekpartij in Zutphen probeerde grote ruzie te sussen

Het slachtoffer van de steekpartij in Zutphen in de nacht van vrijdag op zaterdag had geen rol in de ruzie die voorafging in de kroeg aan de Vaaltstraat. Dat laat de politie weten. ,,Tijdens de ruzie probeerde het slachtoffer tussen de groepen te komen. Daarbij werd hij gestoken'', aldus politiewoordvoerder Nanda Redder. De Zutphenaar liep hierbij een slagaderlijke bloeding in zijn arm op. Inmiddels is hij buiten levensgevaar.