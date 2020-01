Slagwerkdag Zutphen pakt uit met drummers van Golden Earring, Doe Maar en Michael Jackson

Tijdelijk Holocaust monument te zien in Raalte, Rijs­sen-Hol­ten, Deventer en Zutphen

18:10 Levenslicht, het lichtmonument van kunstenaar Daan Roosegaarde ter herdenking van de Holocaust, is vanaf 22 januari in Raalte, Deventer, Rijssen-Holten en Zutphen te zien. De stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven.