De Slagwerkdag Zutphen beleeft op 8 april haar derde editie. De organisatie is er wederom in geslaagd om een top-headliner naar Het Koelhuis te halen: Slagerij van Kampen. Hoe komt het toch dat zo'n jong drumfestival vanaf het begin gerenommeerde slagwerkers lokt? Aldert Glas van organisator en drumschool Multipercussion probeert het succes te verklaren.

In 2016 sloot Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk de Slagwerkdag af en vorig jaar gaven de toppercussionisten van Drums United de laatste roffels. Hoe komen jullie toch aan die topacts?

Glas: ,,Ik heb veel contacten in de Nederlandse slagwerkwereld. Ken veel beroepsdrummers. Ik leg na elke editie van de Slagwerkdag meteen her en der lijntjes uit naar de diverse managers of benader drummers persoonlijk. Die stellen hun voorwaarden op en vervolgens kijken we wie er in de programmering past en wie haalbaar is. Onze Slagwerkdag is populair onder drummers. We hebben de programmering steeds heel snel rond.''

Hoe komt dat?

,,De locatie speelt zeker een rol. Het Koelhuis ademt rock 'n roll. Vrijwel alle drummers die bij ons hebben gespeeld, zijn enthousiast over de locatie. Bovendien zijn we steeds uitverkocht geweest, met circa 350 bezoekers. Dat gaat rondzingen in het drummerswereldje. Bij ons drum je voor een volle zaal, dat is aanlokkelijk. Ook nu loopt de kaartverkoop weer goed. We hebben tot dusverre rond de 200 tickets verkocht. En dat alleen via Facebook. Dit jaar kunnen we wat meer mensen kwijt, ongeveer 400. Komt omdat we nu alle ruimtes van Het Koelhuis gebruiken. Inclusief de machinekamer. Op de eerste verdieping zijn de clinics, op de begane grond staan allerlei stands. En in het bargedeelte speelt een bandje.''

Hebben jullie nog speciale wensen voor de komende edities?

,,Ja. Ik hoop voor 2019 Niles Vandenberg te strikken, de drummer van Kensington. We hadden hem er al graag op 8 april bij gehad, maar dan kan hij niet. In 2020 vieren we ons eerste lustrum. Dat moet natuurlijks iets speciaals worden.''