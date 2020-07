Slenterende onbekenden door je tuin tijdens Tuinrondje Gorssel: ‘Getwijfeld, maar gaat prima’

,,Prima te doen. Ik heb er geen moment over getwijfeld om of ik wel of niet zou komen’’, zegt Willy Jongeneel (56). De Veenendaalse loopt in de tuin van Mieke en Hans Geerlink. Ze is dit weekend op bezoek bij haar moeder van 86 uit Eefde. Als grote tuinliefhebbers keken ze reikhalzend uit naar het tuinrondje. Een weekend gluren in andermans tuin. ,,Het zijn grote tuinen. Geen probleem om afstand te houden. Bovendien is het in de buitenlucht. Lekker om weer wat te doen.’’