Slibverwerker wil samen met bezorgde bewoners Eefde ‘gevaarlijke’ stinklucht testen

GMB heeft bewoners uit het buitengebied van Eefde uitgenodigd voor een gesprek bij de slibverwerker op industrieterrein De Mars. ,,We willen graag praten met de bewoners en uitleggen wat we doen en wat er bij ons bedrijf gebeurt”, vertelt GMB-woordvoerder Martin van Putten. ,,Als bewoners dat niet weten, worden ze bang. Als we gewoon open laten zien wat er aan de hand is, denken ze: is dat alles. We proberen nader tot elkaar te komen.”