Sloop pand gasexplosie Zutphen van start: aannemer belooft te redden wat er te redden valt

Scooter gered

Aannemer Qbuild is vanochtend met verschillende sloopvoertuigen gearriveerd en bereidt zich voor op het werk. Een eerste lichtpuntje voor de (inmiddels voormalige) bewoners is er al snel: de aanliggende berging, waar onder meer een scooter in staat, kan wel veilig worden leeg gehaald. De slopers beloven verder waar mogelijk te gaan kijken wat er te redden is. Maar ze moeten nergens rekening mee houden, zo luidt de boodschap.

Drie gewonden

De gasexplosie die verantwoordelijk is voor de ravage, vond woensdagmiddag plaats rond 16.30 uur. Het pand zelf bevindt zich aan de Halvemaanstraat, in het centrum van Zutphen. De kracht van de explosie was zo groot, dat een deel van de achtergevel compleet is weggeslagen. Van de woonstudio op de begane grond is nagenoeg niets meer over. Wonder boven wonder kwam er niemand van de twaalf bewoners om het leven. Wel waren er drie gewonden. Het zijn mannen in de leeftijd van 18, 27 en 31 jaar. Hun huidige toestand is onbekend.