Sluitstuk van grote nieuwbouwwijk in Zutphen nadert: ‘Andere doelgroep dan senioren uit hogere segment’

Hans (66) uit Apeldoorn worstelt met chronisch hersenlet­sel: ‘Mijn vrouw kreeg nog weleens de volle laag’

21 augustus Hans Brouwer liep op z’n 63e na een herseninfarct chronisch hersenletsel op. Hij belandde in een rolstoel, maar herstelde door zijn fitheid snel. Maar Hans bleef moe en had vaak een kort lontje. Totdat hij ongeveer anderhalf jaar geleden bij het expertisecentrum voor niet aangeboren hersenletsel in Teuge terechtkwam. Hij fleurde op: ,,Accepteren, dat is het moeilijkste werkwoord dat er is.’’