Smeekbede om vrijlating levert verdachte van brandstichting bij kliniek in Zutphen niets op

Bibi K. stichtte op 7 december vorig jaar brand in de verslavingskliniek aan de Willem Dreesstraat in Zutphen, zo heeft ze inmiddels bekend. De vrouw zit sindsdien vast in afwachting van de afwikkeling van de strafzaak. Maar tot chagrijn van haar advocaat Charlotte van Dooijeweert zit er geen beweging in de zaak. K. krijgt het steeds zwaarder in de cel, zei de raadsvrouw maandag op de zitting in de rechtbank in Zutphen. Ze heeft recent de ouderlijke macht over haar kind verloren, maar ondanks alles is ze nog gemotiveerd om behandeld te worden.