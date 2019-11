Snelheidsverlaging tussen Eefde en Gorssel 'is halve maatregel’

Voorzitter Robbert Veenendaal van Bedrijvenkring Zutphen is er niet blij mee dat de provincie Gelderland lijkt aan te sturen op een snelheidsverlaging van 80 naar 60 kilometer per uur op de N348 tussen Eefde en Gorssel. De provincie stuurt ondernemers én omwonenden daarmee met een kluitje in het riet, vindt hij.

Om de veiligheid op de provinciale weg echt te verbeteren zouden wat Robbert Veenendaal betreft tunnels en fietsbruggen moeten worden aangelegd, in plaats van de snelheid te verlagen. Bovendien moeten de provincie en de gemeente Lochem meer daadkracht tonen, vindt de ondernemer en voorzitter van de Bedrijvenkring Zutphen. ,,Veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid hebben helaas nog steeds geen bestuurlijke prioriteit waar het dit deel van de N348 betreft.’'

Veenendaal reageert daarmee op het nieuws dat Gedeputeerde Staten aan lijken te sturen op permanente aanpassing van de snelheid op het traject. De provinciale bestuurders meldden onlangs dat een tijdelijke proef, waarbij de maximumsnelheid tot 60 kilometer per uur werd teruggebracht, wat hen betreft is geslaagd. Om in beeld te krijgen wat er qua aanpassingen aan de weg nodig is voor permanente snelheidsbeperking, wordt nu een zogeheten trajectverkenning ingezet. Dat zou volgens Gedeputeerde Staten in 2022 of 2023 tot een miljoenen kostende grootschalige reconstructie kunnen leiden.

Al jarenlang wordt over de veiligheid op de weg gesproken, die volgens omwonenden en de gemeente Lochem te wensen overlaat. Fietsers en voetgangers kunnen tussen Eefde en Gorssel vooral in de spits moeilijk oversteken en ook de provincie constateert dat er te veel ongelukken gebeuren. De Lochemse gemeenteraad nam daarom eind oktober nog unaniem een motie aan waarin wordt uitgesproken dat het deel van de provinciale weg ‘zo snel als mogelijk vraagt om een snelheidsverlaging van 80 naar 60 kilometer per uur’.

In Zutphen was daar in het verleden weerstand tegen vanwege de langere reistijd. Ondernemersvoorman Veenendaal is het er echter wel mee eens dat er iets moet gebeuren tussen Eefde en Gorssel. ,,Maar snelheidsverlaging is niet de duurzaam veilige oplossing, het scheiden van de verkeersstromen is dat wel. Ik begrijp niet waarom er op het Zutphense deel van de rondweg N314 en N348 heel veel mogelijkheden zijn voor fietsers en wandelaars om veilig de weg onderdoor of bovenlangs te passeren en van Eefde naar de A1 niet.’'

Schijnveiligheid

Veenendaal vertelt dat een aantal omwonenden en Zutphense ondernemers de afgelopen tijd op eigen initiatief overleg heeft gevoerd over de kwestie. Dat heeft volgens hem voor de korte termijn al resultaten opgeleverd, zoals een inhaalverbod en andere belijning. Ook de aanpak van het kruispunt bij Jodendijk en Scheuterdijk en het kruispunt bij Quatre Brasweg en Flierderweg is een belangrijke stap. De Zutphense ondernemer zegt er echter niets van te begrijpen dat de provincie Gelderland nu niet doorpakt. ,,Om nu weer een trajectverkenning op te starten om dan wellicht pas in 2023 met een reconstructie te beginnen is onbestaanbaar. Alleen het plaatsen van 60-bordjes gaat het schijnveilig maken en zal inhouden dat Gelderland en Lochem de komende jaren verder niets doen aan deze weg, zoveel is duidelijk.’' Wat Veenendaal betreft is het een oplossing om vanaf het Gelre-ziekenhuis in Zutphen tot de oprit van de A1 bij Deventer waar mogelijk 70 kilometer als maximale snelheid in te voeren. Ook bij Epse zou, gezien de hoeveelheid fietsers, een fietstunnel moeten komen.