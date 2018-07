Sneuvelt het warmterecord vandaag? Het gaat erom spannen....

video Warnsveld houdt zijn warmtere­cord nog maar nét

26 juli 38,6 graden Celcius. Dat is het te kloppen record. Deze warmste temperatuur ooit in Nederland gemeten, werd op 23 augustus 1944 vastgesteld aan de Rijksstraatweg in Warnsveld. Donderdag kwam Arcen daar met 37,7 graden het dichtst bij in de buurt. 'Dat het record sneuvelt is zeker. Het is een kwestie van tijd', zeggen de bewoners van het pand waar de meting in het oorlogsjaar werd gedaan.