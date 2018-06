Sociale dienst Het Plein houdt definitief op te bestaan

Uitvoering

De gemeente Lochem brengt de inkomensondersteuning, naar verwachting, onder bij ’t Baken. ’t Baken is de naam van de nieuwe toegang die per 1 januari bij de gemeente start. Daar kunnen inwoners terecht met alle vragen op het gebied van zorg, jeugd en inkomensondersteuning. Lochem neemt binnenkort een besluit over hoe zij de dienstverlening op het gebied van werk wil regelen.

Personeel

Voor de overheveling van de taken naar de gemeenten Zutphen en Lochem is een plan van aanpak gemaakt. Centraal staat dat de dienstverlening van Het Plein tot 1 januari 2019 is gegarandeerd. Iedere cliënt en werkgever van Het Plein wordt tijdig geïnformeerd over waar en bij wie zij per 1 januari terechtkunnen. Ook staat in het plan dat medewerkers van Het Plein vanaf 1 januari in dienst komen van de gemeente Zutphen. Daarnaast krijgen zij krijgen de gelegenheid om te solliciteren op functies in de gemeente Lochem.