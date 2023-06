SP kan verder ‘uitkleden’ ziekenhuis Zutphen niet tegenhouden, ‘maar strijd nog niet gestreden’

Trek in gezonde, zoete lekkernij­en? Op deze speciale plek in Zutphen zijn die straks gratis te plukken

Over een week is het zover. Dan kunnen Zutphense smulpapen hun hart ophalen op een speciaal plekje iets ten zuiden van het centrum. Daar is een laantje vol lokkend fruit dat gratis kan worden geplukt. Maar: houd het wel een beetje fatsoenlijk bij de start van het plukseizoen. Pluk de bomen niet kaal, zodat er niets overblijft voor anderen. ,,Een schaaltje vol, houd het daar bij.”