Speler Be Quick Zutphen moet na vuistslag jaar schorsing krijgen vindt aanklager

Be Quick ontkent dat de speler van Wolfersveen na de klap bewusteloos raakte. Wolfersveen beweert van wel. ,,Die jongen viel zelfs meerdere keren weg na de klap.’’

Wat gebeurde er, op 24 maart toen de eerste elftallen elkaar troffen? Voorzitters van beide clubs schetsen een grote vechtpartij, waaruit het incident voortkwam. Bij een 2-0 voorsprong voor Wolfersveen, liep het uiteindelijk zo hoog op dat ook supporters en wisselspelers het veld op stormden.

Bewusteloos

Gradus Eenink, voorzitter van Wolfersveen: ,,Ik was zelf niet aanwezig maar heb veel informatie gekregen.’’ Na woorden in het veld tussen beide elftallen, ontstond er een opstootje. Be Quick beweert dat een speler van haar door Wolfersveen-spelers racistisch werd benaderd. Het bestuur van Wolfersveen ontkent dat.

Wolfersveen-man Eenink stelt dat, na een woordenruzie, Be Quick'ers begonnen met slaan. ,,Onze spelers verweerden zich. Na slaanbewegingen over en weer, was één klap in het gevecht overduidelijk het hardst en ergst, met de grootste impact. Een speler van Be Quick sloeg een speler van ons zo hard, dat hij bewusteloos raakte.’’

De veldspeler kwam bij maar zou daarna weer verschillende momenten kort zijn bewustzijn verloren hebben. ,,Hij is voor controle nog naar de huisartsenpost geweest. Dat alles hebben wij ook gemeld bij de KNVB.’’

Harde knal

Bloemenkamp, collega-voorzitter van Be Quick ontkent dat hij bewusteloos raakte. ,,Daar staat ook niks over in de bewijsvoering. Een speler van ons raakte een speler van hen hard, dat is waar. Voor zover wij weten is hij alleen naar de grond gegaan en niet bewusteloos geraakt.’’

De KNVB wil niet aangeven of volgens de strafpleiter de speler wel of niet bewusteloos raakte. Omdat het privacy-informatie van een KNVB-lid betreft. Voorzitter Eenink begrijpt niets van de ontkenning van zijn collega-voorzitter uit Zutphen. ,,Het is geen theater geweest, van onze speler. Wat denk je... Het was een slag van achteren. Die hij niet zag aankomen. Dat lijkt me ernstig genoeg.’’

Eenink vergelijkt het met de wedstrijd rond Geel-Wit uit Haarlem. Een grensrechter van die club sloeg de keeper van de tegenstander knock-out. ,,Ook met een klap van achteren en daar leek dit erg op. Schetsten mensen mij.’’ Die klap in Haarlem was landelijk groot nieuws, omdat een omstander de knock-out met een mobieltje filmde. De Haarlemse club royeerde de grensrechter vervolgens als lid.

Bloemenkamp blijft betwisten of de jongen bewusteloos raakte en geeft aan dat zijn speler lid kan blijven. ,,Wij gaan met hem overleggen of we de straf accepteren. Als hij belooft dit gedrag nooit meer te vertonen dan kan hij lid blijven.’’

Lang was onduidelijk wie het lid van Be Quick was. Het gaat niet om een wisselspeler of een geschorste speler. ,,Daar werd aan gedacht maar het gaat gewoon om een veldspeler, die mee voetbalde toen het uit de hand liep’’, zegt Be Quick-voorzitter Jeroen Bloemenkamp. Be Quick geeft zijn naam niet. ,,Uit privacyoverweging.’’

Ondanks dat het om een eventuele schorsing gaat, van een voetbalniveau waar regionale kranten verslag van doen, wil de KNVB de naam eveneens niet mededelen. ,,We hebben besloten een grens te trekken tot het voetbal dat op tv komt’’, vertelt Bram Groot, KNVB-woordvoerder.